Україна

31-річний футболіст залишає донецьку команду.

Сергій Кривцов покидає Шахтар. За чутками, інтерес до захисника виявляє клуб із МЛС Інтер Маямі.

Воротар Шахтаря Андрій Пятов попрощався з партнером по команді, а в Instagram опублікував відео за участю Кривцова.

"Людина, з якою у мене завжди була ідеальна взаємодія на полі. На 13 секунді ви навіть можете побачити як кричу йому:

- Друже, оце ти класно зіграв, так і в Маямі тебе заберуть.

А Сергій мені:

- Андрій, яке Маямі, фокус на матчі. Я ще й впав. Футболка брудна. Юля буде знову вдома сварити.

Так, мені буде не вистачати твоїх жартів та надійності. Як на полі, та і поза ним. Дуже радий за тебе. Нехай майорить синьо-жовтий прапор по всьому світу", - написав Пятов в Instagram.

У складі Шахтаря Кривцов провів 224 матчі, а також відіграв 31 гру за збірну України.