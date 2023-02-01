Україна

Гравець криворізької команди — про спаринг на зборах.

Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин висловився про третій контрольний матч на турецьких зборах проти чемпіона Косово – Дріти — 0:1.

"Зараз дворазові тренування під навантаженнями, поки контрольні матчі даються ще нелегко. Ми адаптуємось до тих швидкостей, на яких працювали раніше. Надалі команда буде взаємодіяти все краще, й прийде результат. Сьогодні не вистачило реалізації, працюємо далі.

Працюємо над багатьма аспектами. Все прийде, я впевнений. Тренери просто просили діяти уважніше та контролювати гру", — цитує Микитишина офіційний сайт Кривбасу.

Відеотрансляція матчу була доступна на Football.ua.