Україна

Українці зіграли внічию на зборах.

Зоря провела черговий матч на зборах у Туреччині. Суперником українського клубу став один із середняків чемпіонату Данії — Горсенс.

Луганська команда володіла ініціативою, проте не змогла конвертувати її в голи — фінальний свисток зафіксував нульову нічию, яка стала для команди ван Леувена першою на зборах-2023.

Наступного спаринг-партнера луганці ще не оголошували.

Зоря — Горсенс 0:0

Зоря (старт): Сапутин, Вантух, Батагов, Імереков, Данченко, Бражко, Чурко, Мишньов, Булеца, Кирюханцев, Русин.

Нагадаємо, що до цього луганський колектив залишили два представники тренерського штабу.