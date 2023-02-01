Українці зіграли внічию на зборах.
ФОТО ФК ЗОРЯ ЛУГАНСЬК
01 лютого 2023, 16:59
Зоря провела черговий матч на зборах у Туреччині. Суперником українського клубу став один із середняків чемпіонату Данії — Горсенс.
Луганська команда володіла ініціативою, проте не змогла конвертувати її в голи — фінальний свисток зафіксував нульову нічию, яка стала для команди ван Леувена першою на зборах-2023.
Наступного спаринг-партнера луганці ще не оголошували.
Зоря — Горсенс 0:0
Зоря (старт): Сапутин, Вантух, Батагов, Імереков, Данченко, Бражко, Чурко, Мишньов, Булеца, Кирюханцев, Русин.
Нагадаємо, що до цього луганський колектив залишили два представники тренерського штабу.