Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 1 лютого 2023, 13:00.
ФК ЗОРЯ, Офіційний сайт Зорі
01 лютого 2023, 17:22
У черговому товариському матчі, який пройшов у рамках підготовки до другої половини сезону української Прем'єр-ліги, луганська Зоря розписала мирову з середняком чемпіонату Данії — Горсенсом — 0:0.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Зоря — Горсенс на зборах у Туреччині:
Зоря — Горсенс 0:0
Зоря (старт): Сапутин, Вантух, Батагов, Імереков, Данченко, Бражко, Чурко, Мишньов, Булеца, Кирюханцев, Русин.