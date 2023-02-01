Голкіпер Динамо ляже під ніж через проблеми в спині.
Георгій Бущан, офіційний сайт Динамо
01 лютого 2023, 17:28
Воротар київського Динамо Георгій Бущан перенесе вимушене хірургічне втручання з видалення міжхребцевої грижі. Про це повідомляється на офіційному сайті столичної команди.
Прогнозований термін відновлення після такої операції — 4-6 тижнів.
Динамівський воротар пропустив перші спаринги команди на зборах у Туреччині через запалення ахіллового сухожилля.
Крім того, Бущан пропустив низку матчів в першій половині сезону через травму коліна.