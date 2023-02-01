Україна

За 90 зіграних хвилин команди вісім разів розписувалися у воротах — чотири рази кожна.

Донецький Шахтар у черговому контрольному матчі на навчально-тренувальному зборі у Туреччині зіграв внічию зі словенським Марибором. Контрольна гра закінчилася із надрезультативним рахунком 4:4.

За підсумками першого тайму команда Ігора Йовічевіча вела з рахунком 3:1. Авторами голів у "гірників" стали Зубков та Криськів, який оформив дубль, а словенці відповіли точним ударом Брнича.

На самому початку другого тайму, лише за шість хвилин "гірники" пропустили двічі — по голу на свій рахунок записали Божич та той самий Брнич.

Потім на 71 хвилині Шахтар знову вийшов вперед зусиллями Бондаренка, але переможний рахунок утримати донеччанам не вдалося. Через шість хвилин у воротах "гірників" розписався Божич, який також оформив дубль.

Шахтар — Марибор 4:4

Голи: Зубков, 15, Криськів, 34, 40, Бондаренко, 71 — Брнич, 38, 51, Божич, 48, 77.

Шахтар: Трубін, Гочолеішвілі, Бондар (Ракіцький, 65), Фарина (Козік, 65), Михайліченко (Топалов, 75), Степаненко (Роспутько, 65), Бондаренко (Глущенко, 75), Криськів (Борячук, 75), Зубков (Ющенко, 59), Судаков (Сігеєв, 46), Траоре (Сікан, 59).

Попередження: Бондар, Гочолеішвілі, Михайліченко, Ющенко, Глущенко — Мілец, Віпотнік.