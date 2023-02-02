Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками щодо підготовки команди.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував підготовку своєї команди до другої половини на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

"Працюємо в режимі дворазових тренувань. Навіть у дні контрольних матчів зранку тренуватимемося. Для відновлення заплановані два вихідних. Футболісти знають, що на команду чекають серйозні фізичні навантаження. Працювати — є, над чим. Потрібно підтягувати фізичну підготовку. Плюс — техніко-тактичні дії. Через тренування, через спаринги — будемо набирати оптимальні кондиції.

Також бачимо, що є кадрові проблеми. До нас приїдуть футболісти U-19 Дмитро Шух та Олександр Савчук. Зараз тренується 15 польових футболістів, плюс двоє на перегляді. Потрібне підсилення", - наводить слова Вірта прес-служба клубу.

Також відмітимо, що вже під час зборів мікротравм зазнали Василь Курко, Дмитро Кльоц, Даниїл Хондак, Микола Гайдучик та Павло Березянський. Їх повернення до загальної групи очікують за декілька днів.

Нагадаємо, що збори у Туреччині триватимуть упродовж чотирьох тижнів — за цей час Верес зіграє шість спарингів.