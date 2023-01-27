Україна

Іван Мруга шукатиме нове місце роботи.

Півзахисник Іван Мруга, який став одним із переможців "народного відбору", відхилив пропозицію виступати за юнацьку команду Верес U19 та шукатиме інші варіанти продовження кар'єри. Про це повідомляється на офіційному сайті рівнян.

"Не шкодую, що взяв участь у відборі. Залишилися дуже позитивні враження. Довелося працювати з натренованими хлопцями, які круто себе проявляли. Конкуренція була високою. Емоції — тільки хороші були.

Не відчув, що відбір не виправдав моїх очікувань. Такого не було. Можливо, навіть, очікував меншого. А вийшло так, що відбір пройшов дуже класно, було все добре організовано.

Щодо варіанту продовження сезону у Вересі U19. Я розмовляв з цього приводу з Юрієм Віртом. Він мені запропонував пограти в юнацькій команді клубу. Але я йшов на відбір задля гри в основній команді, тому просто вирішив, що для мене краще буде відмовитися від цієї пропозиції.

Зараз варіантів конкретних продовження кар'єри ще немає, але я вже над цим працюю", - розповів Іван Мруга.

Раніше Юрій Вірт прокоментував 4 поразки в кінцівці 2022 року.