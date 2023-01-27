Сербський спеціаліст стане до керма харківської команди.
Пєріца Огнєнович, офіційний сайт Металіста
27 січня 2023, 17:20
Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про призначення серба Пєріци Огнєновича на посаду виконувача обов'язків головного тренера.
Зазначається, що Олег Ратій продовжить роботу в тренерському штабі першої команди жовто-синіх.
Впродовж кар'єри Пєріца Огнєнович грав також у таких клубах, як німецький Кайзерслаутерн, французький Анже, а у 2003 році серб став гравцем київського Динамо.
Після завершення кар'єри Огнєнович був скаутом та тренером-аналітиком у системі збірної Сербії, зокрема, у збірних U-17 та U-18.
У січні 2023 року увійшов до тренерського штабу харківського Металіста.