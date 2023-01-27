Україна

Сербський спеціаліст стане до керма харківської команди.

Металіст на своєму офіційному сайті оголосив про призначення серба Пєріци Огнєновича на посаду виконувача обов'язків головного тренера.

Зазначається, що Олег Ратій продовжить роботу в тренерському штабі першої команди жовто-синіх.

Впродовж кар'єри Пєріца Огнєнович грав також у таких клубах, як німецький Кайзерслаутерн, французький Анже, а у 2003 році серб став гравцем київського Динамо.

Після завершення кар'єри Огнєнович був скаутом та тренером-аналітиком у системі збірної Сербії, зокрема, у збірних U-17 та U-18.

У січні 2023 року увійшов до тренерського штабу харківського Металіста.