Україна

Артем Радченко знайшов собі новий клуб.

Український вінгер Артем Радченко переїздив у новий клуб з Литви. 28-річний футболіст продовжить кар'єру у клубі Дайнава. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Радченко перебрався в новий клуб на правах вільного агента, адже взимку у нього завершився контракт з Йонавою, у складі якого він відіграв 14 матчів і виконав 2 асисти.

В Україні він грав за МФК Миколаїв, Металіст, Перемогу і Говерлу.

Нагадаємо, Радченко став відомий після кумедного відео з Мироном Маркевичем.