Ігор Габріел продовжить кар'єру в українській Прем'єр-лізі.
Ігор Габріел (в центрі), ФК Сабах
05 лютого 2023, 11:15
Захисник Сабаха Ігор Габріел продовжить кар'єру у складі Львова. Про це повідомляє прес-служба азербайджанського клубу.
Орендну угоду з 23-річним бразильцем розраховано до кінця нинішнього сезону.
Першу частину сезону Габріел провів у складі мінського Динамо. На його рахунку 12 зіграних матчів.
Також зазначимо, що за Сабах він провів лише два матчі за кар'єру, а також на його рахунку одна зустріч за Флуміненсе.