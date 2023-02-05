Україна

Ігор Габріел продовжить кар'єру в українській Прем'єр-лізі.

Захисник Сабаха Ігор Габріел продовжить кар'єру у складі Львова. Про це повідомляє прес-служба азербайджанського клубу.

Орендну угоду з 23-річним бразильцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Першу частину сезону Габріел провів у складі мінського Динамо. На його рахунку 12 зіграних матчів.

Також зазначимо, що за Сабах він провів лише два матчі за кар'єру, а також на його рахунку одна зустріч за Флуміненсе.