Україна

Український клуб зіграє один із спарингів проти команди, в якій виступає Євген Коноплянка.

Львів вирушив на навчально-тренувальні збори у Туреччині в рамках підготовки команди до другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Навчально-тренувальний збір команди Олега Дулуба відбудеться до 25 лютого.

На збори було взято лише 18 футболістів, але зазначається, що група потенційних новачків приєднається до команди в Туреччині.

Воротарі: Олександр Рибка, Ілля Ольховий, Володимир Шарун.

Захисники: Олексій Дитятьєв, Назарій Муравський, Роман Никитюк, Максим Сасовський, Артем Вовкун, гравець на перегляді.

Півзахисники: Максим Грисьо, Ахмед Алібеков, Артем Мильченко, Віталій Михайлів, Роман Михайлів, гравець на перегляді.

Нападники: Артур Ременяк, Владислав Бугай, Хабіб Есеола.

Збори будуть поділені на два етапи і в першій його частині планується провести чотири спаринги:

Львів — Желізнічар Панчево (Сербія) — 1 лютого

Львів — ФК Насаф (Узбекистан) — 4 лютого

Львів — ФК Краковія (Польща) — 7 лютого

Львів — ФК Торпедо Кутаїсі (Грузія) — 10 лютого

Зазначимо, що у складі польської Краковії виступає колишній гравець збірної України Євген Коноплянка.

На другому зборі Львів зіграє проти В-93 із Данії. Гра відбудеться 23 лютого. Імена інших суперників стануть відомі пізніше.