Український клуб зіграє один із спарингів проти команди, в якій виступає Євген Коноплянка.
ФК Львів
29 січня 2023, 17:20
Львів вирушив на навчально-тренувальні збори у Туреччині в рамках підготовки команди до другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Навчально-тренувальний збір команди Олега Дулуба відбудеться до 25 лютого.
На збори було взято лише 18 футболістів, але зазначається, що група потенційних новачків приєднається до команди в Туреччині.
Воротарі: Олександр Рибка, Ілля Ольховий, Володимир Шарун.
Захисники: Олексій Дитятьєв, Назарій Муравський, Роман Никитюк, Максим Сасовський, Артем Вовкун, гравець на перегляді.
Півзахисники: Максим Грисьо, Ахмед Алібеков, Артем Мильченко, Віталій Михайлів, Роман Михайлів, гравець на перегляді.
Нападники: Артур Ременяк, Владислав Бугай, Хабіб Есеола.
Збори будуть поділені на два етапи і в першій його частині планується провести чотири спаринги:
Львів — Желізнічар Панчево (Сербія) — 1 лютого
Львів — ФК Насаф (Узбекистан) — 4 лютого
Львів — ФК Краковія (Польща) — 7 лютого
Львів — ФК Торпедо Кутаїсі (Грузія) — 10 лютого
Зазначимо, що у складі польської Краковії виступає колишній гравець збірної України Євген Коноплянка.
На другому зборі Львів зіграє проти В-93 із Данії. Гра відбудеться 23 лютого. Імена інших суперників стануть відомі пізніше.