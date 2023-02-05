Коуч "аграріїв" — про підготовку до нового етапу сезону.
Руслан Ротань, ютуб-канал Олександрії
05 лютого 2023, 13:45
Головний тренер Олександрії Руслан Ротань розповів, як команда готується до другої половини сезону.
"Зараз у нас розпочинається другий етап. Все те, що ми запланували на перший етап, виконали. Попрацювали над обсягом, над силою в залі.
Наступний рівень – будемо додавати швидкісно-силову роботу. Потрохи будемо більше часу приділяти для тактичної роботи.
Також награватимемо склад. Завтра ще зіграємо по 45 хвилин, потім 60-30, а тоді вже по два повних тайми", – сказав Ротань.
Сьогодні Олександрія зіграє з Динамо Батумі. До перегляду матч Олександрія — Динамо Батумі доступний у нас на сайті.