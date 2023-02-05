Україна

Автор другого забитого м'яча у ворота Вайле прокоментував перемогу в контрольному матчі.

Півзахисник київського Динамо Олександр Яцик поділився своїми думками після перемоги у контрольному матчі проти датського Вайле (2:0), у якому він відзначився голом.

"Через матчі ти отримуєш позитивні емоції та впевненість після кожної наступної перемоги. Дуже добре, що організували цей матч, адже через ігри ми будемо набирати оптимальні кондиції.

Містер хоче, щоб я частіше брав ініціативу на себе, проявляв себе. У мене було багато часу, щоб обробити м'яч та завдати точного удару в кут. Забивати завжди приємно, причому неважливо, за яку команду – юнацьку чи основну. Але, звичайно, за першу набагато приємніше.

Звичайно, довіра тренерського штабу дуже важлива. Містер дає всім грати та проявляти себе. У нас дуже хороше покоління підростає, два хлопці 2006 року народження вже дебютували. Треба працювати, слухати тренера – й усе буде добре.

Зараз поїдемо до готелю, будемо робити процедури та масаж, відвідаємо басейн, сауну. У нас дуже хороші умови для відновлення", - наводить слова Яцика прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Динамо зіграє з латвійською Валмієрою.