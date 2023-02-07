Україна

Коментар партнера харківського клубу.

З літа 2022 року харківський Металіст 1925 розпочав співпрацю зі школою Клейтона Шав'єра, яка діє у бразилець. Днями улюбленець харківських уболівальників приїхав до розташування команди на турецьких зборах і дав коментар клубній прес-службі.

"Коли я закінчив кар'єру, то я серед інших справ почав стежити за клубом Металіст 1925, який виник у не чужому мені Харкові. Звісно, коли до клубу приєднався Едмар, я став частіше дивився матчі. Я бачу, що в Металіста 1925 є амбіції стати дійсно хорошим клубом.

Я дуже зрадів призначенню Едмара, хоча це й стало для мене сюрпризом. Бажаю Едмару успіхів, я знаю яка це хороша людина. Він мій друг і я знаю, що йому все вдасться. Бо він віддається справі, якою займається на всі 100".

Далі бразилець розповів про співпрацю його академії з харківським клубом.

Проєкт, який є у нас у Бразилії — академія. Я про це думав ще до того, як закінчити кар'єру. Звісно, що ми хочемо вирощувати якісних футболістів. Щодо Ігора та Лео — це молоді футболісти, ми віримо, що в них є потенціал, щоб стати майстерними гравцями, які будуть грати на високому рівні. Як раніше тут грали ми з Едмаром.

Хочеться, щоб ця співпраця була плодовитою. Щоб це працювало в обидві сторони. Будемо робити все необхідне, щоб вирощувати футболістів, які потраплятимуть зокрема з Металістом 1925 до єврокубків".

Також Клейтон висловив підтримку Україні у тяжкі часи і побажав успіхів Металісту 1925.

"З перших днів, коли розпочалася повномасштабна війна я слідкую за всіма подіями. Дуже сумно, боляче, що так відбувається. Дуже хвилююсь, бо дуже багато друзів лишаються в Україні. Хочеться, щоб війна якомога швидше закінчилася. Від мене — тільки усіляка підтримка Україні.

Дякую за гостинність. Всі дуже добре мене прийняли. Бажаю, щоб Металіст 1925 став чемпіоном України та успішно виступав у єврокубках, в Лізі Чемпіонів" — передає слова Шав'єра офіційний сайт "жовто-синіх".