У вівторок, 7 лютого, харківський Металіст проведе черговий контрольний матч на турецьких зборах. Суперником команди Періци Огнєновича стане узбекистанська Согдіана (Джизак)

Початок зустрічі заплановано на 13:00 за київським часом.

Відзначимо, що днем раніше "жовто-сині" програли латвійській Лієпаї, проте матч пройшов у закритому режимы, а більшість гравців української команди були представниками U-19.

Онлайн відеотрансляція матчу: