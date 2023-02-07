Черговий матч харків'ян на турецьких зборах.
Олексій Горяїнов та Дмитро Шамич, ФК Металіст
07 лютого 2023, 08:25
У вівторок, 7 лютого, харківський Металіст проведе черговий контрольний матч на турецьких зборах. Суперником команди Періци Огнєновича стане узбекистанська Согдіана (Джизак)
Початок зустрічі заплановано на 13:00 за київським часом.
Відзначимо, що днем раніше "жовто-сині" програли латвійській Лієпаї, проте матч пройшов у закритому режимы, а більшість гравців української команди були представниками U-19.
Онлайн відеотрансляція матчу: