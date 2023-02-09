Україна

Голкіпер Шерифу прокоментував поразку від Кривбасу.

Напередодні криворізький Кривбас у рамках товариського поєдинку на зимових зборах переграв молдовський Шериф (2:1).

Український воротар тираспольського колективу Максим Коваль після завершення гри прокоментував враження від подій на футбольному полі.

"По-перше, дуже вдячний сьогодні вболівальникам за підтримку. Хотілось, аби завжди побільше людей приходили та підтримували Україну. Нам вона наразі дуже потрібна. Зараз хочеться побажати усім нам, українцям. Слава Україні!

Що ж до самої гри, то суперник був дійсно дуже хорошим. Сподіваюсь, у сезоні Кривбас буде грати вдало та здобувати перемоги, і в підсумку посяде гідне місце в таблиці", — заявив український виконавець.

Наступний товариський матч криворізький Кривбас проведе проти узбекистанського Нефтчі Фергана 9 лютого, о 16:30.