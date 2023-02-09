Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Кіровоградщини на зимових зборах.

Олександрія продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за її участі.

У попередній зустрічі команда Руслана Ротаня не змогла переграти литовський Жальгіріс (0:0).

У прийдешній грі "поліграфи" зіграють проти дворазового чемпіона Казахстану — Тобола, який у минулому сезоні фінішував на третій сходинці в турнірній таблиці національної першості (14 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього кіровоградський колектив орендував центрального захисника Дніпра-1.