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Голландський фахівець оцінив підготовку луганської команди до другої половини сезону.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував підготовку своєї команди до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

Нагадаємо, вчора Зоря провела черговий контрольний матч, у якому зіграла внічию з данським Горсенсом (0:0).

"Гра з Горсенсом була останньою в першій частині зборів. Ми працювали над фізичними даними, набирали форму через тренування та ігри. Ця гра мала показати, як багато роботи ми зробили на старті підготовки.

Далі завдання стоятимуть на полі, вони більш тактичні. У другій частині зборів від спарингів вимагатимемо більше. Сьогодні було видно, що команда є. Ми провели першу частину сезону у чемпіонаті і зараз насичено готувалися, тому зрозуміло, що видно втому. Ми це приймаємо і продовжуємо працювати. Далі буде друга частина зборів, суперники іншої якості, щоби ми були готові до відновлення чемпіонату.

Загалом я задоволений підготовкою команди. Усі футболісти показували свої здібності, але могли й більше, якби були краще готові на старті зборів, як, наприклад, у чемпіонаті. Ми виконали план, і всі гравці готові продовжувати.

Новачки? Завжди є футболісти, яких пропонують агенти. Я завжди готовий переглянути варіанти з гравцями, які можуть нам допомогти. Ми завжди запрошуємо футболістів, яких вболівальники ще не знають, і сподіваюся, у нас ще будуть нові обличчя", — сказав Ван Леувен в інтерв'ю клубній прес-службі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Горсенс.