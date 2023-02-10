Голкіпер обрав номер в новій команді.
ДМИТРО РІЗНИК, ОФІЦІЙНИЙ САЙТ ШАХТАРЯ
10 лютого 2023, 21:00
Новачок Шахтаря Дмитро Різник визначився з номером, який носитиме в донецькому клубі.
24-річний українець вирішив не змінювати традиції та обрав то й же номер, під яким виступав в потавській Ворсклі, — 31.
"Я залишу собі 31-й номер. Це вже ніби моя маленька історія у футболі, тож зберігатиму її таким чином", — сказав Різник в коментарі клубній пресслужбі.
Дмитро вже приєднався до своїх нових одноклубників у Варшаві. Там донеччани готуються до матчу Ліги Європи проти французького Ренна, що відбудеться 16-го лютого.