Україна

Голкіпер обрав номер в новій команді.

Новачок Шахтаря Дмитро Різник визначився з номером, який носитиме в донецькому клубі.

24-річний українець вирішив не змінювати традиції та обрав то й же номер, під яким виступав в потавській Ворсклі, — 31.

"Я залишу собі 31-й номер. Це вже ніби моя маленька історія у футболі, тож зберігатиму її таким чином", — сказав Різник в коментарі клубній пресслужбі.

Дмитро вже приєднався до своїх нових одноклубників у Варшаві. Там донеччани готуються до матчу Ліги Європи проти французького Ренна, що відбудеться 16-го лютого.