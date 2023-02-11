Україна

Українські клуби не стоять осторонь від розвитку технологій.

Представник УПЛ Кривбас створив колекцію NFT — NFT FC KRYVBAS, повідомляє офіційний сайт клубу.

"На торговому майданчику представлені ексклюзивні цифрові предмети колекціонування та виготовлені на замовлення токени (NFT) ФК Кривбас. Їх вболівальники зможуть купувати та збирати власну колекцію або перепродавати іншим користувачам.

Зараз пропонуються по 4 NFT футболістів і футболісток Кривбасу вартістю 3 євро, а також екстра лімітований наклад NFT головного тренера клубу Юрія Вернидуба вартістю 10000 євро.

Надалі щотижня будуть випускатися по 4 нових NFT гравців Кривбас. Також з'являтимуться ексклюзивні токени. Загалом планується 60 рідкісних NFT – 25 базових, 24 обмежених випусків, 1 рідкісний, 9 легендарних і 1 унікальний", - йдеться у заяві клуба.

Кошти від продажів будуть спрямовані на соціальну дитячу футбольну програму, оновлення зруйнованих футбольних полів в Україні та допомоги українським дітям, постраждалим від війни.

З тим, як саме придбати NFT можна ознайомитись на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за підтримки збірної України та Емполі запустили благодійний збір NFT.