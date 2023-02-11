Україна

Півзахисник продовжить виступати за команду.

Верес не забуває про збереження внутрішніх ресурсів під час підготовки до другої частини сезону.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, Верес та Геннадій Пасім підписали нову угоду, яка буде розрахована до 31 січня 2025 року.

Зазначимо, що в цьому сезоні 29-річний півзахисник провів 10 матчів, в яких отримав чотири попередження та одне вилучення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маткобожик став гравцем Вереса.