До вашої уваги трансляція поєдинку зимового турніру в Туреччині.
Гравці Вереса, НК Верес
10 лютого 2023, 09:37
Сьогодні, 10 лютого, у Туреччині пройде матч першого туру зимового турніру Winter Cup 2023, у якому зустрінуться житомирське Полісся та рівненський Верес.
Стартовий свисток матчу пролунає об 11:00 за київським часом.
Онлайн трансляція:
Після першої половини сезону Верес набрав 17 очок та посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ, а Полісся йде на другому місці у Першій лізі України.
Також зазначимо, що сьогодні ввечері пройде ще один матч першого туру, у якому зіграють полтавська Ворскла та естонська Левадія. Початок о 18:30 за київським часом.