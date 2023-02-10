Україна

До вашої уваги трансляція поєдинку зимового турніру в Туреччині.

Сьогодні, 10 лютого, у Туреччині пройде матч першого туру зимового турніру Winter Cup 2023, у якому зустрінуться житомирське Полісся та рівненський Верес.

Стартовий свисток матчу пролунає об 11:00 за київським часом.

Онлайн трансляція:

Після першої половини сезону Верес набрав 17 очок та посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ, а Полісся йде на другому місці у Першій лізі України.

Також зазначимо, що сьогодні ввечері пройде ще один матч першого туру, у якому зіграють полтавська Ворскла та естонська Левадія. Початок о 18:30 за київським часом.