Україна

Ще один новачок для рівненського клубу під час зимової перерви.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з центральним захисником Олександром Маткобожиком.

Угода з 25-річним українцем розрахована до кінця нинішнього сезону із можливістю продовження ще на два роки.

Останнім клубом футболіста були львівські Карпати. До цього він виступав за Минай та кіровоградську Зірку.

Для рівненського клубу це четвертий новачок під час зимової перерви.