Харківська команда провела черговий контрольний матч.
Металіст 1925 - Бухара, ФК Металіст 1925
11 лютого 2023, 19:31
Харківський Металіст 1925 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 11 лютого, харків'яни провели черговий контрольний матч, у якому суперником була Бухара з Узбекистану.
Матч закінчився з рахунком 1:0 на користь української команди, у складі якої результативним ударом відзначився Русин.
Металіст 1925 — Бухара 1:0
Гол: Русин, 42.
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков (Капінус, 63), Ткачук (Коваленко І., 63), Безуглий, Шершень, Мартинюк, Габелок, Бичек, Русин, Ременюк (Ногейра, 63), Чирук (Островський, 82).
Бухара: Стошич (Кобилжонов, 66), Тошпулатов (Абдухамідов, 60), Отахонов, Джураєв, Журабоєв, Убайдуллаєв (Хасанов, 60), Імінов, Азімов (Монсіа, 46), Касьян (Булат, 46), Таймураз (Бегімкулов, 46), Ніхаєв.
Попередження: Мозіль, Шершень — Отахонов, Тошпулатов, Журабоєв.