Україна

Харківська команда продовжує готуватися до другої половини сезону.

Харківський Металіст 1925 продовжує підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Сьогодні, 7 лютого, команда Едмара та Голодюка провела черговий контрольний матч, у якому поступилася казахстанському Ордабаси з рахунком 1:2.

Рахунок у матчі було відкрито на 27 хвилині, коли Жичиков невдало вибив м'яч на суперника, який швидко віддав сферу на Ісламхана, який класно пробив під поперечину воріт Мозіля з-за меж штрафного майданчика. Потім наприкінці першого тайму гості подвоїли перевагу в рахунку зусиллями того ж Ісламхана, який повторив свій трюк із дальнім ударом, але тепер у ближній кут.

Єдиний м'яч харків'яни забили за хвилину до фінального свистка, коли Ногейра ударом з меж штрафного майданчика пробив у дальній кут.

Нагадаємо, у попередньому спарингу Металіст 1925 мінімально поступився датському Норшелланну (0:1).

Металіст 1925 — Ордабаси 1:2

Голи: Ногейра, 89 — Ісламхан, 27, 45.

Металіст 1925: Мозіль (Потімков І., 46), Жичиков, Ткачук, Безуглий, Капінус, Мартинюк, Габелок, Русин, Ременюк (Ногейра, 79), Дмитренко (Островський, 86), Чирук.

Попередження: Мартинюк, Ткачук.