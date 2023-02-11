Україна 11 лютого 2023, 21:00 Кривбас — Петрокуб: онлайн-трансляція товариського матчу Команда Юрія Вернидуба зіграє черговий поєдинок за зборах. Фото ФК Кривбас 11 лютого 2023, 21:00 У рамках товариського матчу на зборах у Туреччині криворізький Кривбас зіграє проти молдавського Петрокуба. Черговий спаринг відбудеться 12 лютого та розпочнеться о 14:00 за київським часом. До вашої уваги онлайн трансляція гри: Нагадаємо, що раніше Кривбас на зборах здолав Нефтчі. Також криворізький клуб створив власну колекцію NFT. Команди Кривбас Петрокуб Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте