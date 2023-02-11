У рамках товариського матчу на зборах у Туреччині криворізький Кривбас зіграє проти молдавського Петрокуба.

Черговий спаринг відбудеться 12 лютого та розпочнеться о 14:00 за київським часом. До вашої уваги онлайн трансляція гри:

Нагадаємо, що раніше Кривбас на зборах здолав Нефтчі. Також криворізький клуб створив власну колекцію NFT.