Україна

Важливий жест найдорожчого українського футболіста!

Гравець Челсі Михайло Мудрик приїхав до Варшави (Польща), де базується його колишній клуб Шахтар. Мета візиту: попрощатись з колишніми одноклубниками, повідомляє пресслужба клубу.

Михайло тепло привітався з кожним гравцем, тренерським штабом і головним тренером Ігорем Йовічевічем. Крім того, Мудрик прокоментував свій відхід в Челсі.

"Двоякі відчуття. Сумно з усіма прощатися, але радісно всіх знову побачити. Шахтар — це моя сім'я, це також всі вболівальники які підтримували нас, підтримували мене весь цей час. Хочу сказати велике дякую і до зустрічі. Мені було приємно грати, коли за нас вболівали такі люди.

Пам'ятні моменти? Таких багато. Починаючи з дебюту і закінчуючи матчами Ліги чемпіонів. Багато було яскравих моментів. Хотів би передати своїм колишнім одноклубникам, щоб вони вірили, що все можливо. І щоб залишались такою ж гарною, веселою командою, як зараз", — сказав Мудрик.

Раніше ми писали, що Мудрик отримав середні оцінки за матч з Вест Гемом від статистичних порталів.