Україна

Українець вирішив продовжити виступи закордоном.

Український півзахисник Олександр Нойок офіційно став гравцем казахстанського Атирау, повідомляє прес-служа клуба.

Клуб поки не повідомляє, на скільки підписаний контракт з 30-річним футболістом.

Останнім клубом Нойока був Маккабі Бней-Рейне з Ізраїлю. До цього він грав за Аполлон, Металіст та Шахтар.

Також доля його заносила у команди, країни яких розпочали війну в Україні — 2016 по 2022 він виступав у 404.

Узимку 2023 року, за чутками ЗМІ, Нойок міг повернутись в УПЛ, але вирішив залишитись закордоном.