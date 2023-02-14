Українець вирішив продовжити виступи закордоном.
Олександр Нойок, Аполлон
14 лютого 2023, 19:22
Український півзахисник Олександр Нойок офіційно став гравцем казахстанського Атирау, повідомляє прес-служа клуба.
Клуб поки не повідомляє, на скільки підписаний контракт з 30-річним футболістом.
Останнім клубом Нойока був Маккабі Бней-Рейне з Ізраїлю. До цього він грав за Аполлон, Металіст та Шахтар.
Також доля його заносила у команди, країни яких розпочали війну в Україні — 2016 по 2022 він виступав у 404.
Узимку 2023 року, за чутками ЗМІ, Нойок міг повернутись в УПЛ, але вирішив залишитись закордоном.