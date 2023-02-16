Україна

Півзахисник Шахтаря прокоментував підготовку до матчу проти Ренна.

Донецький Шахтар завершує підготовку до поновлення офіційних поєдинків та першої зустрічі проти французького Ренна в рамках попереднього раунду плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Шахтар — Ренн. Напередодні

Півзахисник "гірників" Олександр Зубков напередодні звітної зустрічі розповів про налаштування команди на гру.

"Чи почуваємось ми воїнами на тлі річниці повномасштабної війни в Україні? Це дуже важке запитання. Нашим воїнам набагато тяжче, аніж нам. Авжеж, ми хочемо продовжити нашу казку в Лізі Європи, тому будемо виходити й битись один за одного.

Ми ретельно вивчали суперника і знаємо як слабкі, так і сильні сторони Ренна, також знаємо, що в них є індивідуально сильні гравці. Містер говорив, що ми повинні вийти і показати той футбол, над яким працювали на зборах.

Суперник має невелику перевагу в тонусі, але в таких іграх більше значення має те, що йде зсередини. Потрібно просто виходити і грати.

Що ж до відходу Михайла Мудрика під час зимньої павзи, то сподіваюсь, що він досі вболіває за нас. Так, він побажав успіхів команді, а також сказав, що ми маємо вірити в себе та свій успіх", — заявив український виконавець.

Матч Шахтар — Ренн відбудеться 16 листопада, о 19:45.