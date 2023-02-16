Україна

Тренерський штаб Мірчі Луческу може розраховувати на гравців.

Динамо продовжує підготовку до другої половини сезону на зборах у Туреччині.

Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, до загальної групи повернулись три гравці — Віталій Буяльський, Владислав Ванат та Кахім Перріс.

"Нападник Владисла Ванат 4-го лютого під час тренування отримав болісний удар по гомілкостопу, у зв’язку з чим мав взяти кілька днів паузи.

А Віталій Буяльський та Кахім Перріс, які мали ушкодження різного характеру, до недавнього часу ще продовжували відновлюватися після своїх травм. З 10-го лютого вони почали брати участь у розминці разом із групою. Далі вони працювали за індивідуальною програмою, яка включала не тільки бігову роботу, а і роботу з м’ячами", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Динамо продовжило контракт із гравцем юнацької команди.