Україна

УТА знаходиться на передостанньому місці у своєму чемпіонаті.

Румунська УТА з міста Арада на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з 26-річним голкіпером Інгульця Данилом Кучером. Угода розрахована до завершення нинішнього сезону з можливістю продовження ще на рік.

Відзначимо, що прямо зараз УТА йде на передостанньому місці у чемпіонаті Румунії. Втім, Данило Кучер має шанс отримати там більше досвіду, адже у нинішньому сезоні провів за Інгулець усього 8 матчів, а до того ж клуб із Петрового цієї зими підписав Олега Білика з Олександрії.

Відзначимо, що раніше Кучер захищав кольори збірних України U19 і U20. Серед клубів крім Інгульця у його кар'єрі були Дніпро, Гірник Кривий Ріг, латвійські Даугавпілс і РФШ, а також Минай.