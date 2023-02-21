Україна

Тренерський штаб Періци Огнєновича вже не вперше перевірив у дії гравців U19.

У вівторок, 21 лютого, у харківського Металіста за планом два контрольні матчі на турецьких зборах. У першому з них слобожанці зустрілися з киргизькою командою Абдиш-Ата.

Тренерський штаб Періци Огнєновича вирішив перевірити у цій зустрічі молодих виконавців. На поле з перших вийшли представники команди U19 — виключення склали лише центральний захисник Роман Ніколишин, який перебуває на перегляді, а також центрхав Єгор Демченко.

Підсумок — поразка "жовто-синіх" із рахунком 1:3. О 15:30 Металіст зіграти проти Валмієри — чинного чемпіона Латвії.

Металіст — Абдиш-Ата — 1:3

Голи: Синчук, 49, пен — Чариєв, 10, Цканьян, 23, Кожухарь, 50, пен

Металіст (стартовий склад): Шумілов — Шамич, Горяінов, Ніколишин, Дігтярь — Влага, Демченко — Кайдалов, Синчук, Вернаттус — Красніков