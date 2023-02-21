Україна 21 лютого 2023, 07:57 Металіст — Абдиш-Ата: онлайн відеотрансляція товариського матчу До вашої уваги перший з двох матчів харків'ян 21 лютого. Гравці Металіста, ФК Металіст Харків 21 лютого 2023, 07:57 У вівторок, 21 лютого, харківський Металіст проведе одразу два контрольні матчі на турецьких зборах. Перший з них розпочнеться о 10:00, а суперником команди Пєріци Огнєновича буде Абдиш-Ата з Киргизстану. Відзначимо, що у минулому товариському поєдинку "жовто-сині" обіграли казахстанський Тобол. Пряма трансляція гри: Команди Абдиш-Ата Металіст Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте