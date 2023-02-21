У вівторок, 21 лютого, харківський Металіст проведе одразу два контрольні матчі на турецьких зборах. Перший з них розпочнеться о 10:00, а суперником команди Пєріци Огнєновича буде Абдиш-Ата з Киргизстану.

Відзначимо, що у минулому товариському поєдинку "жовто-сині" обіграли казахстанський Тобол.

Пряма трансляція гри: