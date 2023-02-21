Україна

Стало відомо, хто зможе зіграти у поєдинку.

Шахтар в рамках матчу відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти Ренна.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч взяв з собою на матч у Францію 28 футболістів, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Дмитро Різник, Анатолій Трубін



Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький



Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк



Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що матч Ренн — Шахтар розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Тобіасом Штіллером.