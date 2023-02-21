Стало відомо, хто зможе зіграти у поєдинку.
Ігор Йовічевич, getty images
21 лютого 2023, 21:39
Шахтар в рамках матчу відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє проти Ренна.
Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч взяв з собою на матч у Францію 28 футболістів, повідомляє офіційний сайт "гірників".
Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Дмитро Різник, Анатолій Трубін
Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький
Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк
Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що матч Ренн — Шахтар розсудить німецька бригада арбітрів на чолі з Тобіасом Штіллером.