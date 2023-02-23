Черговий поєдинок за участі команди з Києва на зимових зборах.
фото ФК Динамо Київ
23 лютого 2023, 11:50
Київське Динамо продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.
У попередній зустрічі команда Мірчі Луческу обіграла латвійську Ригу з рахунком 1:1.
У прийдешній грі "біло-сині" зіграють проти ще одного представника Латвії — Ауда з міста Кекава, яка у попередньому сезоні національної першості посіла п’яту сходинку в турнірній таблиці (10 команд).
Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00 за київським часом.
Нагадаємо, що до цього київський колектив переніс на нову дату товариський матч проти іншої команди.