Україна

Черговий поєдинок за участі команди з Києва на зимових зборах.

Київське Динамо продовжує проводити власну програму зимових зборів у Туреччині, де незабаром відбудеться черговий матч за його участі.

У попередній зустрічі команда Мірчі Луческу обіграла латвійську Ригу з рахунком 1:1.

У прийдешній грі "біло-сині" зіграють проти ще одного представника Латвії — Ауда з міста Кекава, яка у попередньому сезоні національної першості посіла п’яту сходинку в турнірній таблиці (10 команд).

Стартовий свисток матчу пролунає о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що до цього київський колектив переніс на нову дату товариський матч проти іншої команди.