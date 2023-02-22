Україна

Чергові зміни у графіку контрольних матчів у стані "біло-синіх".

Графік контрольних матчів київського Динамо на навчально-тренувальних зборах у Туреччині зазнав змін. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Контрольний матч з латвійською Валмієрою, який було заплановано на завтра, 23 лютого, було перенесено на неділю, 26 лютого.

Також наголошується, що у четвер, 23 лютого, команда Мірчі Луческу зіграє проти ще однієї латвійської команди – Ауди з Кекави.

Обидва спаринги розпочнуться о 16:00 за київським часом. Як і попередні зустрічі матчі відбудуться на полі спорткомплексу Mardan Stadium.

У своєму останньому матчі Динамо зіграло внічию з віце-чемпіоном Латвії – Ригою (1:1).