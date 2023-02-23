Україна

Львівська команда завершила підготовку до другої половини сезону.

Львів завершив підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.

У заключному спарингу команда Олега Дулуба впевнено обіграла датський Б-93 із рахунком 5:2.

Для Львова сезон УПЛ відновиться матчем проти закарпатського Миная, який відбудеться 6 березня.

Львів — Б-93 5:2

Голи: Кузик (2), Бєляєв (2 з пенальті), Бугай.

Львів (стартовий склад): Рибка, Ігор, гравець на перегляді, гравець на перегляді, Кузик, Мильченко, Леонардо, гравець на перегляді, Бєляєв, Грисьо, Есеола.

Запасні: Юрчук, Ольховий, Шарун, Никитюк, Дитятьєв, Сасовський, Вовкун, Алібеков, Богунов, Михайлів В., Михайлів Р., Бугай, Ременяк.