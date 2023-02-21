Україна

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів спарингу на турецьких зборах, який пройшов 21 лютого, о 10:00.

У першому з двох матчів 21 лютого харківський Металіст вийшов на поле гравцями команди U19 з невеличким доповненням у вигляді Романа Ніколишина та Єгора Демченка. Підопічні Періци Огнєновича поступилися з рахунком 1:3 чемпіону Киргизстану — Абдиш-Аті.

Відзначимо, що вже о 15:30 на поле вийдуть гравці основи харківського клубу. У суперника "жовто-синіх" чемпіон тепер вже Латвії — Валмієра. Пряма трансляція гри доступна за цим посиланням.

Відео голів та огляд матчу Металіст — Абдиш-Ата:

Металіст — Абдиш-Ата — 1:3

Голи: Синчук, 49, пен — Чариєв, 10, Цканьян, 23, Кожухарь, 50, пен

Металіст (стартовий склад): Шумілов — Шамич, Горяінов, Ніколишин, Дігтярь — Влага, Демченко — Кайдалов, Синчук, Вернаттус — Красніков