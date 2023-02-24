Україна

Представник УПЛ посилив склад.

Ворскла не припиняє роботу на трансферному ринку з метою посилення складу перед початком другої частини сезону.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, полтавці підписали угоду з голкіпером Іваном Пономаренком, який раніше виступав за ПФК Львів.

Полтавський клуб уклав угоду за схемою "1+1". Стверджується, що новобранець уже приєднався до одноклубників та провів кілька тренувань із юнацьким складом "біло-зелених".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Минай на правах орендної угоди підписав захисника Олександрії.