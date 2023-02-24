Представник УПЛ посилив склад.
Іван Пономаренко, фото Ворскла
24 лютого 2023, 19:59
Ворскла не припиняє роботу на трансферному ринку з метою посилення складу перед початком другої частини сезону.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, полтавці підписали угоду з голкіпером Іваном Пономаренком, який раніше виступав за ПФК Львів.
Полтавський клуб уклав угоду за схемою "1+1". Стверджується, що новобранець уже приєднався до одноклубників та провів кілька тренувань із юнацьким складом "біло-зелених".
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Минай на правах орендної угоди підписав захисника Олександрії.