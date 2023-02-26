Україна

Харків'яни продовжать базуватися в Ужгороді.

Харківський Металіст на своєму офіційному сайті повідомив про завершення турецьких зборів, які складалися з двох двотижневих циклів.

У суботу о 5:00 за турецьким часом слобожанці у повному складі вирушили з Сіде до аеропорту Анталії, звідки літаком дісталися до Будапешта. Зі столиці Угорщини харків'яни виїхали автобусом та о 19:00 приїхали до Ужгорода, де й продовжать базуватися під час другої половини сезону.

Першим матчем "жовто-синіх" у другій половині сезону стане номінально домашня гра з львівським Рухом, що пройде 5 березня о 14:00.

Нагадаємо, в останньому спарингу харків'ян на зборах Богдан Порох забив із центру поля у ворота Дордоя.