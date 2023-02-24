Це був заключний спаринг для команди Періци Огнєновича.
Металіст - Дордой, ФК Металіст
24 лютого 2023, 14:11
Харківський Металіст завершив підготовку до другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині.
Сьогодні, 24 лютого, у заключному спарингу був обіграний киргизстанський Дордой з рахунком 3:1.
Перемогу харків'янам принесли забиті м'ячі у виконанні Чідомере, Пороха та Мизюка, а у суперника єдиний м'яч забив Рустамов.
Металіст — Дордой 3:1
Голи: Чідомере, 18, Порох, 73, Мизюк, 90 — Рустамов, 74.
Металіст (стартовий склад): Єрмолов — Картушов, Порох, Паті, Мизюк, Романюк — Чідомере, Ралюченко — Бойчук — Коркішко, Прядун.
Запасні: Костик, Зновенко, Шумілов, Демченко, Тепляков Н., Ніколишин, Рязанцев, Чайковський, Багачанський, Панасенко, Оріховський, Дігтярь, Влага, Синчук, Красніков, Кайдалов, Вернаттус, Горенко, Горяінов, Тепляков Д..