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Португалець бачить потенціал команди.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду висловився про потенціал свого нового клубу.

"Я все краще відчуваю команду, звикаю. Починаю розуміти рух партнерів, тож можна сказати, що вже адаптувався. Важливо, що команда перемогла.

Вважаю, що Ан-Наср може вийти на топрівень, це важливо. Так, перші матчі мені було не так просто, але тепер все відмінно", - цитує португальця BBC.

Нагадаємо, Роналду оформив хет-трик у матчі проти Дхамка.