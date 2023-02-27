Україна

Схоже, голкіпер влітку змінить клуб.

Голкіпер Шахатря Анатолій Трубін повідомив клубу, що має бажання змінити команду. Про це повідомляє Віктор Вацко.

"Трубін хоче переїхати у європейський клуб. Він дав це зрозуміти в клубі нинішньому. В контрактній епопії в нього нічого не змінилося — він не хоче продовжувати контракт з Шахтарем, який закінчується влітку 2024 року. Ситуація така, що влітку цього року Шахтар буде змушений продавати Анатолія Трубіна, щоб заробити хоч щось", — підкреслив Вацко.

Раніше повідомлялось, що Трубін — найкращий гравець матчу Ренн — Шахтар за версією WhoScored.