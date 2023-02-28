Україна

Орендну угоду з 29-річним бразильцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Лівий захисник київського Динамо Сідклей продовжить свою кар'єру у складі софійського ЦСКА 1948. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

Орендну угоду з 29-річним бразильцем розраховано до кінця нинішнього сезону.

Сідклей приєднався до Динамо у липні 2018 року. За цей час він провів 33 матчі, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі.

Чинний контракт бразильця з київським клубом розрахований до кінця 2024 року.

Минулого сезону Сікдлей виступав за бразильську Куябу, куди він перейшов завдяки правилам ФІФА.