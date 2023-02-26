Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 26 лютого 2023 року, 16:00.
Динамо — Валмієра, сайт Динамо
26 лютого 2023, 19:53
Сьогодні, 26 лютого, команда Мірчі Луческу провела черговий спаринг, у якому не змогла обіграти латвійську Валмієру — 1:1.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо — Валмієра:
Динамо – Валмієра 1:1
Голи: Буяльський, 54 – Гуйє, 57.
Динамо: Моргун – Дубінчак, Сирота, Дячук, Караваєв – Сидорчук (Андрієвський, 65), Гармаш, Буяльський, Кабаєв, Н.Волошин – Ванат (Царенко, 75).
Валмієра (стартовий склад): Олсес, Бірка, Вейпс, Балодіс, Тонішевс, Жаунземс, Желізко, Каїрмані, Діоп, Варславанс, Гуйє.
Попереджені: Сидорчук, Кабаєв – Каїрмані, Желізко.
Вилучений: Сидорчук (64, друге попередження).