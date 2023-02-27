Україна

"Біло-сині" повертаються додому.

Основна та юнацькі команди київського Динамо завершили навчально-тренувальний збір у Туреччини, який проходив із 20 січня. Футболісти вже виїхали додому, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

У понеділок, 27 лютого, о 9 ранку "динамівці" вилетіли з Анталії до Кишинева. Зі столиці Молдови команди Мірчі Луческу та Ігора Костюка автобусами відправляться до України.

Відзначимо, що у першому матчі другої половини сезону УПЛ Динамо зіграє з Інгульцем. Гра пройде у суботу, 4 березня, і розпочнеться о 14:00.