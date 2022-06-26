Украина

Бразильський футболіст не бажає повертатися до України.

Захисник київського Динамо Сідклей не має наміру повертатися до розташування українського клубу. Про це повідомляє UOL Esporte.

За інформацією джерела, 29-річний бразилець скористається оновленим правилом ФІФА, щоб призупинити свій контракт із "біло-синіми", який розрахований до літа 2023 року.

Також наголошується, що Сідклей може продовжити кар'єру в Бразилії, де у його послугах зацікавлені Інтернасьонал, Греміо та Атлетіко Паранаенсе.

Минулого сезону Сідклей провів 49 матчів за ПАОК на правах оренди, в яких забив два м'ячі і віддав три результативні передачі.