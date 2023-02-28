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Керманич Минаю — про поразку в матчі проти Шахтаря (1:4).

У рамках перенесеного матчу дев'ятого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар впевнено здолав закарпатський Минай з рахунком 4:1.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран поділився емоціями від результату в цьому протистоянні.

"Я задоволений грою Шахтаря, адже ми завжди вболіваємо за нього у єврокубках, приємно грати проти такої команди. Власні можливості на цьому етапі ми знаємо, тому нічого поганого хлопцям після гри не говорив. Чудово, що в нас був саме такий суперник, бо через такі матчі мої футболісти тільки здобуватимуть досвід. Вітаю Шахтар з перемогою. Хотілося б проти кожного грати на перемогу, але потрібно реально розуміти, що на цьому етапі Шахтар набагато сильніший за Минай".



"Як оцінюю гру своїх новачків? Зараз не хочу оцінювати. Потрібно переглянути матч у спокійній атмосфері, а вже потім робити висновки. Я знаю можливості кожного гравця, особливо Мельника, який виступав в Олександрії. Необхідний час, можливо, він ще не всіх у команді за іменами знає. Сьогодні я хотів його перевірити, але ще слід набирати кондицій, щоб надалі він міг допомогти. Те саме стосується й Булези, якого ми орендували в Шахтаря".



"Чи зміг забитий гол зміг оживити гру Миная? Так! На початку матчу було видно, що хлопці хвилювалися, хоча ми достатньо говорили про це на теоретичних заняттях, але психологія відіграє дуже важливу роль у сучасному футболі. Я як у воду дивився, говорячи, що потрібно не пропустити зі стандарту. Після другого м’яча хлопці розгубились, але потім я був задоволений 15-хвилинним відрізком гри. Вишневський за рахунку 0:1 міг забивати, пізніше нагоду мав Байдал, але добре грав Трубін. Не очікували, що пропустимо так швидко третій гол з пенальті, після якого було вже складно мріяти про нічийний результат. Повторюся: хлопцям я нічого не казав, бо ми програли хорошій команді", — цитує слова Володимира Шарана офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Шахтар ви можете на Football.ua.