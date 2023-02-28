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Керманич Шахтаря — про перемогу в матчі проти Минаю (4:1).

У рамках перенесеного матчу дев'ятого туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар впевнено здолав закарпатський Минай з рахунком 4:1.

Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився емоціями від результату в цьому протистоянні.

"Чемпіонат – головний пріоритет для нас, бо без вдалих виступів у чемпіонаті не буде єврокубків. Важливо, щоб наступні матчі завершувалися так само, як з Минаєм, адже це дасть змогу знову грати у єврокубках. Сьогодні матч видався таким, яким ми хотіли його бачити: агресивно виявити себе на старті, щоб спрямувати гру в потрібне нам русло. Ми діяли проти непростого суперника, хоча результат і переконливий, але я б не сказав, що ми мали легку прогулянку. Моментів було достатньо, щоб рахунок був іще більшим".

"Але Минай у першому таймі показав, що в контратаках вони можуть загострювати гру з будь-яким суперником. Дуже важливі три очки, тому що ми зменшили відставання від Дніпра-1. Зараз розпочинається надцікаве друге коло, де кожен поєдинок буде дуже відповідальним і ти не матимеш права на помилку. Ми готові і хочемо продовжувати в тому ж дусі, хоча ще є і єврокубкові матчі. Тільки час покаже, де ми будемо, але команда готова як ментально, так і фізично".

"Відновлення Мар’яна Шведа? За останньою інформацією він іще два дні попрацює індивідуально і долучиться до загальної групи. Для нас дуже важливо мати такого футболіста в обоймі. Криськів теж завтра ще має попрацювати індивідуально, а потім приєднається до команди", — цитує слова Ігора Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Минай — Шахтар ви можете на Football.ua.